Red Lions spelen met vuur tegen Nieuw-Zeeland, maar Van Aubel is reddende engel met late winner

De Red Lions hebben hun job gedaan in de tweede olympische poulewedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Niet meer, maar ook niet minder. Na een sterke start en een openingsdoelpunt van strafcornerspecialist Alexander Hendrickx lieten de Belgen hun tegenstander weer nodeloos in het spel komen. Gelukkig was er Florent Van Aubel die in het slot van de moeizame match nog voor de bevrijding zorgde.