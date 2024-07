Meteen titanenstrijd op olympisch tennistoernooi: Nadal en Djokovic maken zich na winst op voor 60e clash

De twijfels veegde hij nog niet van tafel, maar Rafael Nadal heeft wel zijn eerste olympische opdracht volbracht. De Spanjaard kon pas in het slot van de spannende derde set afrekenen met de Hongaar Marton Fucsovics (ATP 83). In de tweede ronde van zijn olympische slotshow wacht nu een titanenstrijd met Novak Djokovic.

De tenniswereld wrijft zich in de handen.



In de tweede ronde van het olympische toernooi krijgen we meteen een gedroomde affiche: het 60e duel tussen grootmeesters Rafael Nadal en Novak Djokovic.

Nadal - die vol twijfels en blessurezorgen moest toeleven naar de Spelen - heeft zich zondag geplaatst voor de volgende ronde na een zenuwslopende strijd met de Hongaar Marton Fucsovics (ATP 83). Pas na drie sets (1-6, 6-4, 4-6) was de Spanjaard zeker.



De tweevoudige olympische kampioen wacht nu het langverwachte duel met recordjager Djokovic - die met de Spelen het ontbrekende puzzelstukje in zijn indrukwekkende palmares wil inpassen.

Op de Olympische Spelen won hij brons in Peking, daarna liep het twee keer mis in de halve finales. In Rio moest de Serviër zelfs in de eerste ronde huiswaarts keren. Dus staat er nog een rekening open met het olympische toernooi. Djokovic is gebrand op een gouden plak, maar kende niet de optimale voorbereiding.

Morgen/maandag staan de twee kleppers naar alle waarschijnlijkheid al tegenover elkaar.