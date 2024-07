In 6 maanden omgeschoold voor olympische glorie: Franse rugbyster ziet gewaagde gok beloond met sevens-goud

Een gouden transformatie. De Franse rugbyster Antoine Dupont zette hoog in door de Six Nations links te laten liggen om zich om te scholen tot sevens-speler, maar bezorgde Frankrijk wel zijn eerste goud. Frankrijk onttroonde tweevoudig olympisch kampioen Fiji, dat voor het eerst een olympische wedstrijd verloor.

Het goud was een beloning voor sterspeler Antoine Dupont. Een rugbyspeler in hart en nieren, maar de wil om een olympische medaille te winnen op eigen bodem was zo groot, dat hij zich na de WK-uitschakeling omschoolde tot rugby sevensspeler.

Rugby sevens is een variant van het klassieke rugby: het wordt met 7 spelers per team gespeeld, telkens in helften van 7 minuten. Een heel verschil met gewone rugby, waar 15 spelers in een team zitten.