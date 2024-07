Zeiler Yannick Lefèbvre: "De wind in Marseille is onstabiel, ik vertrouw op mijn ervaring"

za 27 juli 2024 10:45

Fokkenmaat Jan Heuninck en stuurman Yannick Lefèbvre in actie op hun 49er, een boot met vleugels.

Morgen steken de zeilers van wal op de Olympische Spelen, in de verraderlijke baai van Marseille. Het kersverse duo Jan Heuninck - Yannick Lefèbvre vaart in de 49er-klasse. "We willen hier mooie races varen tussen al die toppers", blikken ze vooruit.

Jan Heuninck (24) en Yannick Lefèbvre (35) openen morgen de olympische zeilcompetitie met hun 49er-boot. Voor Lefèbvre wordt het zijn tweede optreden op de Olympische Spelen, na Rio 2016.

"Ik ben heel blij om hier weer te staan", glundert Yannick Lefèbvre in het zonnige Marseille, waar de olympische zeilwedstrijden plaatsvinden. "We zijn vereerd om hier te varen tussen al die toppers."

In Rio zeilde Lefèbvre met Tom Pelsmaekers, in Marseille heeft hij de jongere Jan Heuninck mee als fokkenmaat. Nauwelijks anderhalf jaar vormen ze een team, toch zijn ze er al bij op de Olympische Spelen.

"Jans job is om de boot snel te laten varen. En daar is hij heel sterk in", vertelt Lefèbvre. "Ook tactisch en strategisch gaat hij recht op zijn doel af. Net wat we nodig hebben."

De weg naar Parijs 2024 verliep moeizaam. "Begin dit jaar brak ik mijn voet. Dat stond niet in het script", grijnst Heuninck, die het goed kan vinden met Lefèbvre. "Omdat we allebei perfectionisten zijn en omdat ik kan teren op de ervaring van Yannick." (lees voort onder de foto)

De olympische 49er-vloot in de baai van Marseile.

Zeilen in onstabiele wind

De baai van Marseille is geen makkelijke plek om te presteren. Van windstille dagen, over een lichte bries tot stevige mistralwind: de zeilers krijgen het er allemaal geserveerd.

"Mijn ervaring helpt me om niet te ver vooruit te kijken en het dag per dag te aan te pakken. We gaan het weer gewoon met plezier ontvangen", knipoogt stuurman Yannick Lefèbvre.

"De wind is hier vrij onstabiel", gaat hij voort. "Het gebeurt zelfs dat de voorspellingen er helemaal naast zitten. Daarom gaan we vooral waarnemen wat we zelf zien, om zo onze koers te bepalen."

Waar leidt die koers heen? "Iedereen die hier aan de start staat, heeft al top 8 of top 10 gezeild in grote wedstrijden", weet Lefèbvre. "De Fransen zullen misschien licht in het voordeel zijn, omdat ze de regio en het water goed kennen, maar wij willen hier ook mooie races varen. En dan zien we wel waar het schip strandt."

In de top 10? "Dat zou mooi zijn", lacht Heuninck. "Stiekem is het ons doel, ja."

Olympische Spelen 2024: programma zeilers naam klasse competitie Yannick Lefèbvre en Jan Heuninck 49er 28 juli - 1 augustus Anouk Geurts en Isaura Maenhaut 49er FX 28 juli - 1 augustus Emma Plasschaert ILCA 6 1 - 6 augustus William De Smet ILCA 7 1 - 6 augustus Lucas Claeyssens en Eline Verstraelen Nacra 17 3 - 7 augustus