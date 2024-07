Meerkamper Jente Hauttekeete kan op de valreep toch naar Parijs: "Blij dat ik ben blijven trainen"

Na het afsluiten van de olympische ranking op 30 juni zat Jente Hauttekeete op het reservebankje: slechts 24 meerkampers mogen deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs, de jonge Belg was de nummer 25 op de ranglijst. En dus was het sindsdien wachten op een eventuele afzegger.

"Ik geloofde er wel nog in", vertelt Hauttekeete aan Sporza. "Ik had hier en daar al opgevangen dat een aantal atleten met een blessure kampen. Daarbij keek ik vooral naar de Fransman Kevin Mayer, die bij een val op de Diamond League-meeting in Parijs een scheurtje in zijn hamstring opgelopen had."

Maar de verlossing voor Hauttekeete kwam uit Canada. "Ik zat woensdagavond in de zetel tv te kijken en opende Instagram. Het eerste wat ik zag was een post van Pierce LePage die "See you next year" schreef. In een filmpje vertelde hij dat hij niet kon deelnemen in Parijs door een rugblessure."