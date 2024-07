Renaat & José zijn verbluft door sprookje van Campenaerts: "Hans Christian Andersen zou het niet beter kunnen"

do 18 juli 2024 19:19

Na de knappe ritzege van Victor Campenaerts bleven Renaat Schotte en José De Cauwer nog even in hun commentaarcabine om na te kaarten. Het is een mooie overwinning voor Campenaerts zelf maar ook voor de volledige ploeg. "Het is heel belangrijk voor Lotto Dstny, het negatieve van enkele jaren geleden is weg."

Wat een dag voor Victor Campenaerts. De emoties liepen hoog op bij de renner, maar ook bij co-commentator José De Cauwer. "Ik mag er niet te veel aan terugdenken of de emoties keren terug. Ik weet wat die beleving is nu thuis, bij iedereen van de ploeg. Dat is zo'n geweldig gevoel. De ontroering was besmettelijk voor ons." "Nog nooit heb ik zoveel berichtjes gekregen, van mensen die enthousiast waren. Wat een emotie, het is een puzzel die paste."

Hij zat alleen en kon het werk overlaten aan anderen. Victor Campenaerts

"Het is een sprookje", suggereert Schotte. "Ja inderdaad, Hans Christian Andersen zou het niet beter kunnen schrijven", reageert De Cauwer. Wat deed Campenaerts dan juist zo goed? "Hij maakte zich klein en zat vaak achteraan. Hij zat alleen en kon het werk overlaten aan anderen." "Op die plaats zat hij ideaal. Hij schakelde terug wanneer het kon en deed aan bekken trekken wanneer de camera hem in beeld bracht." "A bit dirty", vraagt Schotte. "A lot of dirty", grinnikt De Cauwer.

Met veel grinta sprintte Campenaerts naar een van de mooiste zeges uit zijn carrière.

Positieve toekomst voor Lotto-ploeg

Ook voor zijn team Lotto Dstny betekent deze overwinning veel, vindt De Cauwer. "Het is heel belangrijk voor Lotto Dstny. Het negatieve van d evoorbije jaren is weg. Daar wil je nu bij rijden." "Nu kunnen ze nieuwe, jonge renners aantrekken voor een normale prijs. Als ze niet willen komen, dan willen ze niet. Willen ze wel, dan heb je renners aan een normale prijs." Toch vertrekt Campenaerts bij de Lotto-ploeg. "Dat is misschien niet zo erg", zegt José De Cauwer. "Na deze overwinning moet je hem niet houden. Hij gaat nu nog meer kosten." "Gaat hij nu nóg een rit winnen? Het is goed voor wat het is. De ploeg heeft heel veel gekregen van hem en hij heeft veel gekregen van de ploeg." De Cauwer beseft dat het budget bij Lotto Dstny beperkt is. "Op het moment van de beslissing was het een kwestie van centen. Er is nog geen extra co-sponsor momenteel."

"Als je zelf aangaat, krijg je de beteren mee"