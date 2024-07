Na de proloog, nu ook de massasprint: Lorena Wiebes knalt naar 2e overwinning op een rij in Baloise Ladies Tour

Wie kan Lorena Wiebes kloppen?



De vraag gonsde opnieuw door het peloton van de Baloise Ladies Tour vandaag. Gisteren won de Nederlandse al de avondproloog, maar de rit vandaag was eigenlijk nog meer haar specialiteit, namelijk: sprinten.



Niemand die een massaspurt over de vlakke rit van 114 kilometer ook kon veredelen. Integendeel, haar ploeg SD Worx-Protime en het team van haar team grootste concurrente Charlotte Kool hielden de teugels straks.



En in de slotkilometer was het ook DSM-Firmenich PostNL dat zijn kopvrouw Kool wilde lanceren, maar Wiebes overvleugelde alles en iedereen op het laatste hellende vlak.



Twee op twee voor de Nederlandse spurtbom, die haar leiderstrui nog wat extra in de verf zette. Charlotte Kool blijft tweede in het klassement na een tweede plaats in de sprint. De Italiaanse Rachele Barbieri werd derde.