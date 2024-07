Lorena Wiebes maakt favorietenrol waar in de proloog van de Baloise Ladies Tour, Fien Van Eynde 2e

2,7 kilometer knallen? Dat is op het lijf van wattagemonster Lorena Wiebes geschreven. De Nederlandse kopvrouw van SD Worx-Protime heeft dan ook de avondproloog van de 10e Baloise Ladies Tour op haar naam geschreven. De 25-jarige haalde een gemiddelde van 49,56 kilometer per uur. Onze landgenote Fien Van Eynde werd knap tweede.

De Baloise Ladies Tour is begonnen met een serieuze "bang".

Over een explosieve proloog van amper 2,7 kilometer toonde de Nederlandse spurtbom Lorena Wiebes zich de snelste. Ze legde het traject af in een tijd van 3'16"140, goed voor een gemiddelde van 49,56 kilometer per uur.

Fien Van Eynde van Fenix-Deceuninck werd verrassend tweede na 3'21"390 - op vijf seconden van Wiebes.

Een andere Nederlandse Charlotte Kool (DSM-firmenich) eigende zich de derde plaats toe in 3'21"515. Wiebes is meteen ook de eerste leidster in deze Belgisch-Nederlandse rittenkoers.



Donderdag wacht tussen het Nederlandse vissersdorp Breskens en de Belgische kustgemeente Knokke-Heist de eerste rit in lijn van deze jubileumeditie van de Baloise Ladies Tour. Dit over een afstand van 113,8 kilometer met aankomst op de top van de Wandelaar.