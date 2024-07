Johan Bakayoko blikt met dubbel gevoel terug op EK: "Ik had meer willen spelen"

Onder Domenico Tedesco maakte Johan Bakayoko zijn debuut voor de Rode Duivels in maart 2023. Hij was geregeld basisspeler in de oefen- en kwalificatiewedstrijden, maar op het EK in Duitsland stond hij geen enkele wedstrijd in de basis. Tegen Slovakije en Oekraïne viel hij in, goed voor 46 minuten speeltijd.



"Het was een mooie ervaring om het voor de eerste keer mee te maken", blikt de jonge vleugelaanvaller terug in Nederlandse blad Voetbal International. "Alles is top geregeld en je speelt met en tegen de beste spelers. Ook de grote betrokkenheid van iedereen in België voelen, vond ik bijzonder om te ervaren."



"Maar qua minuten heb ik niet zo veel gespeeld als ik had gewild. Heel frustrerend, vooral omdat ik op de bank het gevoel had dat ik op het veld echt iets kon betekenen voor de ploeg."