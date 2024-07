Laurens De Plus (4e) beleefde "kippenvelmoment": "Als Thomas voor jou op kop rijdt, moet je strijden tot de meet"

wo 17 juli 2024 17:14

Met een knappe vierde plek onderstreepte Laurens De Plus vandaag nog maar eens dat hij superbenen te pakken heeft. Onze landgenoot glipte mee in de vlucht van de dag en kreeg daarin zowaar steun van Geraint Thomas. "Hij heeft de Tour al gewonnen, wie ben ik dan eigenlijk om het af te maken", lachte De Plus na de aankomst.

Niet Egan Bernal, Geraint Thomas of Carlos Rodriguez, wel Laurens De Plus hield vandaag de eer van de Ineos Grenadiers hoog. Onze landgenoot sprong mee in de grote groep vluchters en stoomde na een loodzwaar begin van de etappe nog naar een 4e plek op de Superdévoluy. "Het ging volle bak vanaf de start", blikte onze landgenoot terug op de eerste uren van de etappe. "Maar dat is eigenlijk het relaas van elke dag hier." "Ik denk dat het hele peloton vandaag wou meezitten. Wij ook natuurlijk. Maar ik had het zelf eigenlijk al opgegeven, want ik had mij wat verbrand in een move met Laporte en Romo. Uiteindelijk ben ik toch nog meegeraakt in de grote groep." En daar werd De Plus plots gebombardeerd tot kopman, ondanks de aanwezigheid van een ploegmakker die ooit de Tour won. "Ik heb alles gegeven. Als Geraint Thomas voor jou op kop rijdt, moet je strijden tot op de meet. Dat was een kippenvelmoment. Hij heeft die koers al gewonnen, wie ben ik dan om het af te maken?"

Ik heb niet de explosiviteit van Carapaz of Yates. Ik ben eerder een diesel. Laurens De Plus