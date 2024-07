Belgische onderonsjes in Champions League: Roeselare treft Milaan van Red Dragon Ferre Reggers

De Belgische volleybalclubs kennen hun tegenstanders voor de eerste ronde in de Champions League. In de groepsfase treffen Maaseik en Roeselare elk een Red Dragon. Maaseik neemt het op tegen Simon Plaskie en Berlijn, Roeselare treft Ferre Reggers en Italiaanse topclub Milaan.

Voor Roeselare klinkt het duel niet onbekend in de oren. Red Dragon Ferre Reggers verruilde vorige zomer Maaseik voor Milaan. Nu treffen de West-Vlamingen de Belg opnieuw in de groepsfase van de Champions League.

Een toptegenstander dus voor Roeselare, dat met ook Zawiercie ook een Poolse ploeg treft in groep C.

Roeselare speelt tegen een ex-speler van Maaseik, de buren uit Limburg spelen dan weer tegen Simon Plaskie. De hoekspeler verruilde West-Vlaanderen deze zomer voor Berlijn, de kampioen in Duitsland.

Ook Warschau uit Polen en de Sloveense tegenstander uit Ljubljana kleuren groep A van Maaseik.

Bij de vrouwen moet Asterix Avo Beveren nog in die kwalificaties aan de bak. Tent Obrenovac (Servië) is de opponent in de derde en laatste voorronde. Als de Belgische kampioen er niet in slaagt zich voor de Champions League te plaatsen, is er nog het vangnet van de CEV Cup.