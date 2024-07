Zoek de 7 verschillen: voorstelling Kylian Mbappé was één grote flashback naar die van Ronaldo

wo 17 juli 2024 10:44

Een dagje vol déjà vu's. Kylian Mbappé trad gisteren bij zijn Real Madrid-voorstelling in de voetsporen van zijn held, Cristiano Ronaldo. En dat mag je zeer letterlijk nemen. Van zijn intrede met het iconische nummer 9 tot de slagzin in zijn speech: zo akelig gelijkaardig was de ceremonie van Mbappé met die van zijn idool.

2009 revisited. Alles aan de voorstelling van Kylian Mbappé bij Real Madrid deed gisteren denken aan die van Cristiano Ronaldo vijftien jaar geleden. Het begon al voor de Fransman Bernabéu binnenstapte. Het was van de zomer van 2009 geleden dat de Madrilenen nog zo vurig uitgekeken hadden naar een huldiging van een nieuwe Galactico - zelfs de inauguratie van Bellingham was klein bier tegenover die van hun nieuwe Franse chouchou. Want net zoals bij zijn Portugese voorganger was de Madrileense voetbaltempel tot de nok gevuld. Straffer nog: op amper twee minuutjes waren alle (gratis) kaartjes al de deur uit. Het is nog wachten op officiële cijfers, maar naar schatting waren er 80.000 bevoorrechte getuigen. Exact evenveel als in 2009. De voorbode voor één groot déjà vu.

1, 2, 3 ... Hala Madrid! Kylian Mbappé

Want toen moest de nieuwe superspits nog binnenwandelen.



Onder luid applaus en met het nummer 9 - jawel, het oude nummer van Ronaldo - op zijn rug, stapte Mbappé een stukje geschiedenis binnen. In de voetsporen van de man die hij van kindsbeen af al idoliseerde.



Denk maar aan de iconische foto van Mbappé als tienerjongen, die zijn kamer volgeplakt heeft met posters van CR7.



En dan kon een knipoog naar Cristiano natuurlijk niet ontbreken op een dag als gisteren. Om de symboliek wat verder op de spits te drijven, kuste hij het logo op exact dezelfde manier als Ronaldo en sloot hij zijn welkomstspeech ook af met dezelfde slagzin als zijn idool: 1, 2, 3 ... Hala Madrid - waarna hij zijn handen net zoals CR7 in de lucht gooide.



Zoals hieronder te zien, lijkt het haast een perfect spiegelbeeld uit 2009.