Kylian Mbappé charmeert in het Spaans bij voorstelling Real Madrid: "Kinderdroom gaat in vervulling"

Het tijdperk Kylian Mbappé is officieel gestart. Zo'n 85.000 fans van Real Madrid hebben hun nieuwste Galactico welkom geheten op de officiële voorstelling. Daarin charmeerde de Franse superster met een vlotte speech in het Spaans. "Ik ben trots om mijn droom te vervullen en speler te zijn van de beste club in de geschiedenis", zei een emotionele Mbappé.

"Een show zoals die van Taylor Swift"; zo kondigde de Spaanse pers de voorstelling van Kylian Mbappé bij Real Madrid aan.



In enkele minuten vlogen 85.000 (gratis) tickets de deur uit. Het Bernabeu zat tjokvol met ongeduldige fans die hun superster in een wit shirt wilden zien.



Na wat oponthoud, het verplichte nummertje van voorzitter Florentino Perez én zonder het aangekondigde vuurwerk verscheen hij. Met een brede glimlach wandelde Mbappé op de blauwe loper naar het podium.

Duidelijk genietend.



De aanvaller charmeerde meteen met zijn eerste woorden met vlotte Spaanse tongval. "Dit is ongelooflijk", lachte hij zijn tanden bloot. "Het is een kinderdroom die in vervulling gaat. Deze dag en deze club zitten nu al in mijn hart."



Toch liet Mbappé ook duidelijk zien dat hij geëmotioneerd was: "Ik ben trots dat ik voor de beste club in de geschiedenis van het voetbal mag spelen. Ik ga niet blijven praten, want dan ga ik moeten huilen."



"1.. 2.. 3.. Hala Madrid!", waren zijn slotwoorden die hij deelde met zijn nieuwe "familie". De kennismaking meer dan geslaagd, laat Mbappé nu maar de show voorzien op het veld.