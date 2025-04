Sterren Parijs-Roubaix bij de vrouwen (op zaterdag!): grootste "gevaar" voor Kopecky rijdt wellicht in eigen ploeg

Het is nog maar de vijfde editie van Parijs-Roubaix bij de vrouwen, dus veel statistisch materiaal is er nog niet. Lotte Kopecky kan zichzelf als allereerste opvolgen en kan meteen ook de allereerste vrouw worden die de dubbel Ronde-Roubaix pakt in hetzelfde jaar. Dan zal Kopecky wel voorbij haar ploeggenote Lorena Wiebes moeten geraken. De heuveltjes van de Ronde bleken nog net iets te lastig voor de Europese kampioene, maar op de kasseien moet ze haar grote motor wel kwijt kunnen. Vorig jaar eindigde ze op de 7e plaats.

Nog meer Nederlands geweld met Ellen van Dijk . De drievoudige wereldkampioene tijdrijden is geknipt voor het werk op de kasseien, maar op haar 38e beginnen de jaren misschien wat te wegen. Van Dijk haalde het podium in Roubaix nog niet.

Lotte Kopecky is de enige ex-winnares die dit sterrenlijstje heeft gehaald. Dat Marianne Vos met haar veldritverleden Roubaix nog niet kon winnen, is een half mirakel. In de eerste editie werd ze tweede en daarna haalde ze nog twee keer de top 10. Vraag blijft wel: is ze voldoende hersteld van haar ziekte?

21 jaar geleden won Magnus Bäckstedt Parijs-Roubaix, treedt zijn dochter Zoe Backstedt ooit in zijn wielsporen? Het voorjaar van de 20-jarige Britse was nog niet geweldig, maar ze lijkt geboren met een Kassei in haar maag.

Parijs-Roubaix is vreemd genoeg de enige wielerklassieker bij de vrouwen die nog geen Nederlandse winnaar op de erelijst heeft. Niet alleen Wiebes, Vos en Van Dijk maken dit jaar kans, maar ook Lucinda Brand en Amber Kraak krijgen een ster achter hun naam.



Voor de rest is het uitkijken naar een andere ex-wereldkampioene veldrijden in Pauline Ferrand Prevot, ook al maakt de Française nu pas haar debuut in Roubaix. Of verrast Elise Chabbey, ooit al eens vierde en momenteel in topvorm, dit jaar?