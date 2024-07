Groen wordt nu aartsmoeilijk: Jasper Philipsen heeft mirakel nodig om Biniam Girmay nog te passeren

Drie ritten voor het einde is de strijd om de groene puntentrui zo goed als gestreden. Biniam Girmay heeft 33 punten voorsprong op Jasper Philipsen. In theorie zijn er nog 130 punten te verdienen, maar de finishes van de etappes zijn niet gemaakt voor de snelle mannen. Hoe kan Philipsen toch nog het groen meenemen naar huis?

Philipsen moet hopen dat Girmay telkens geen punten pakt en zelf hoog scoren. Alleen: in welke van de loodzware slotritten is het nog haalbaar voor onze snelle landgenoot om de tussensprint te halen?

Door de valpartij van Biniam Girmay dinsdag was Jasper Philipsen tot op 32 punten van zijn concurrent genaderd. Daar kwam woensdag weer een extra puntje bij, want de Eritreeër klopte de Belg aan de tussensprint.

Tussensprint in Guillestre :

Al zal Philipsen lang niet de enige zijn die daar nog een zaakje wil doen, vele andere snelle mannen zullen zich - noblesse oblige - een laatste keer willen moeien in het spierballengerol.

Om de sprinters wat te sparen staat de boog al na 20 kilometer opgesteld. Tot in het groene Guillestre moet er ook amper geklommen worden. Het ideale moment dus om de laatste punten te pakken.

De grootste kans om punten te pakken krijgt Philipsen vandaag, want de tussensprint ligt voor de zware drie cols.

Tussensprint in Saint-Martin-Vesubie :

Zaterdag punten pakken wordt schier onmogelijk voor Jasper Philipsen (en andere snelle mannen. Zo ligt de tussensprint zaterdag verscholen in de schaduw van twee loeizware cols.

Met eerst de Col de Braus van tweede categorie (10 kilometer aan 6,6%) en dan ook nog de ellenlange Col de Turini van eerste categorie (20,7 kilometer aan 5,7%) is het een "mission impossible" om daar nog iets weg te graaien.

En het klassieke sprintspektakel op de slotdag krijgen we ook niet in deze Tour. Deze zondag geen Champs-Elysées-sprint, wel een tijdrit in en rond Nice.

Tegen de klok zijn er nog maximaal 20 punten voor het groen te verdienen, maar behoudens een mirakel zal Philipsen ook daar niks meer rapen.