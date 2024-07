Van aanvoerder naar CEO: Wouter Corstjens wordt algemeen directeur bij Patro Eisden

Na het afgelopen seizoen hing Wouter Corstjens zijn voetbalschoenen in de wilgen. Zijn lange carrière met passages bij onder meer Westerlo, Gent en een Grieks avontuur sloot hij af als aanvoerder van Patro Eisden.



De 37-jarige Corstjens zal nog steeds op de club te zien zijn, want hij gaat er aan de slag als algemeen directeur. "Ik ben verheugd en trots dat ik mijn engagement voor deze club met veel overgave kan verderzetten in mijn nieuwe rol", sprak de kersverse CEO.



Zijn ambitie als speler trekt Corstjens ook in zijn nieuwe rol door. "Ik ben 4 jaar geleden met een duidelijk doel naar Patro gekomen: promoveren. Ik zal ook vanuit mijn nieuwe functie er alles aan doen om dit opnieuw proberen te bereiken."