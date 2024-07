Remco Evenepoel tankte vertrouwen in de Pyreneeën: "De voorbije dagen zijn veel vragen beantwoord"

ma 15 juli 2024 16:46

Op één week van het einde staat Remco Evenepoel 3e in de Tour de France. Na Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard is hij de duidelijk de beste. De Pyreneeën zorgden voor twijfels in het achterhoofd, maar die zijn nu helemaal verdwenen. "Ik zou teleurgesteld zijn met een 4e plaats", zegt de Belg zelfs.

Met bijna 6 minuten voorsprong op de 4e uit het algemeen klassement lijkt het podium binnen handbereik voor Remco Evenepoel. Hij blijft wel alert én gemotiveerd. "Of mijn Tour nu al geslaagd is? Ik zou toch niet graag een inzinking krijgen. Vooraf was het doel top 5. Nu sta ik er behoorlijk goed voor, maar ik zou liegen als ik zeg dat ik niet teleurgesteld zou zijn als ik een plekje zak." Tijdens het eerste zware luik van de Tour is er een last van zijn schouders gevallen. "Er was onwetendheid, want ik heb de etappes van vorig weekend niet kunnen verkennen. Door de mindere prestaties in de Pyreneeën was er een beetje twijfel in het achterhoofd." "Ik wist ook niet hoe bergritten verlopen in de Tour. Veel vragen zijn beantwoord in de voorbije twee dagen. Hopelijk kan ik het niveau vasthouden."

Ik denk niet dat Visma-Lease a Bike all-in zal gaan met risico op verlies van plek 2. Remco Evenepoel

En er is meer om trots op te zijn, vindt Evenepoel. "Ik heb mezelf het meest verrast met mijn positionering op nerveuze momenten. Onder meer tijdens de gravelrit heb ik getoond dat ik op dat vlak ben verbeterd." "Iedereen zegt dat de Tour de meest zenuwachtige koers is, en dat klopt ook. Ik vind wel dat ik het dan redelijk goed doe", vertelde Evenepoel tijdens de perconferentie op de rustdag. Met grote verschillen tussen 1, 2 en 3 ligt het eindklassement misschien al in een definitieve plooi. "Er zijn nog maar twee echte bergritten en een lastige tijdrit. Die is wel niet op een col als La Planche des Belles Filles." "Ik denk niet dat Visma-Lease a Bike all-in zal gaan met risico op ontploffen. Vingegaard wordt toch liever 2e dan 6e of 7e."

Ik weet wat er komt. Dat geeft me rust in mijn hoofd. Remco Evenepoel

Evenepoel gaat nog wat dieper in op het parcours van week 3. "Het is een voordeel om te weten welke ritten komen. Ik heb bijna elke rit in de slotweek twee of drie keer verkend." Hij gelooft niet dat de derde week nog doorslaggevender zal zijn. "De Pyreneeën waren tekenend. Het was daarvoor al een lastige week met waaiers en extreme temperaturen." "De Alpen zijn anders. De cols zijn minder steil, regelmatiger en hebben beter asfalt. Rit 19 en 20 zijn wel heel belangrijk." En dan volgt nog de tijdrit op de slotdag. "Het is een parcours dat me niet echt ligt. Enkel in de laatste 8 kilometer komt aerodynamica van pas." Evenepoel heeft wel al iets om naar uit te kijken. "Mijn vrouw Oumi is nu even thuis, maar keert terug in Nice. Hopelijk kan ik een prachtig moment met haar vieren. Het zou de kers op een mooie taart zijn."