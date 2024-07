Hoopvolle Jonas Vingegaard staakt de strijd niet: "Liever Pogacar aanvallen dan achterom kijken naar Evenepoel"

3 minuten en 9 seconden. Zoveel staat Jonas Vingegaard al in het krijt ten opzichte van Tadej Pogacar. Opgeven doet de Deen zeker niet. "Op mentaal vlak kraak ik nooit. Ik zal alles doen wat ik kan, dan zien we het resultaat wel", aldus Vingegaard tijdens de persconferentie op de rustdag.

"Ik ben hier niet voor de tweede plaats. Evenepoel (3e in het klassement) is heel sterk, maar ik val liever Pogacar aan dan dat ik achterom kijk."

Pogacar stak er gisteren wel duidelijk bovenuit. "Zijn niveau verrast me niet. Hij lijkt erg sterk, maar we hebben al gezien dat hij een slechte dag kan hebben. Je weet nooit."

Maar de blik moet nu naar voren. "Ik denk nog steeds dat het mogelijk is om iets aan Pogacar te doen. Ik ga niet ten onder zonder te strijden."

Tijdens de persbabbel voor de slotweek van de Tour herhaalde Jonas Vingegaard nog eens zijn boodschap van gisteren. "Het was de beste prestatie van mijn leven. Ik kan niet ontgoocheld zijn."

"Voor de Tour wisten we niet of ik problemen zou hebben met mijn longen wanneer ik hard koers. Gisteren toonde ik dat ze perfect werken. Mijn longen kunnen presteren", lacht Vingegaard.

De tweevoudige Tourwinnaar nam ook de tijd om uit te zoomen. "We moeten blijven vechten. Vorig jaar hebben we ook momenten gehad dat het plan niet werkte."

Zijn vrouw en dochtertje zijn momenteel in de Tour, een belangrijk moment voor Vingegaard. "Mijn familie betekent alles voor mij. Ze steunen me iedere dag, zeker sinds de val in het Baskenland."

"Die periode sinds de val was lastig voor mij en het gezin. Het is leuk dat er bij zijn. Zo kunnen we wat tijd doorbrengen vandaag."