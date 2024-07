Wout van Aert hoopt beter te worden in de bergen en mikt nog op vluchtersritten: "Ik mag mijn ding doen"

De derde en laatste week van de Tour de France komt eraan. Wout van Aert mag nog dromen van ritwinst, maar is ook bezig met het grotere plaatje. "In de bergen ben ik niet op het niveau van de voorbije jaren, maar ik ben vol vertrouwen dat ik nog beter zal worden om Jonas te helpen", vertelt hij tijdens de rustdag.

Wout van Aert toonde zich in deze Tour vooral tijdens de sprintersritten. Hoe kijkt hij voorlopig terug op zijn Ronde van Frankrijk?

"In de tweede week voelde ik me veel beter dan in week 1. Het had gerust wat makkelijker mogen zijn, maar dat kan je niet kiezen. Ik ben heel blij om de adrenaline weer te voelen."

Na de val in Dwars door Vlaanderen was het niet eenvoudig om opnieuw op niveau te komen. "Ik start hier niet om conditioneel een stap te zetten. Dat doe ik met een doel. Afgelopen weekend was dat Jonas zo goed mogelijk helpen."

Groeit Van Aert dan nu naar topvorm richting de Olympische Spelen? "Ik heb vertrouwen dat mijn conditie zal verbeteren als ik de nodige rust kan pakken na de Tour."

"Natuurlijk ben ik bezig met de Spelen. Het zit al een heel jaar in mijn achterhoofd, maar voor mij is het niet slecht dat er iedere dag een rit is. Dan moet ik er niet te veel aan denken."