LIVE rustdag Tour: Renners gooien de benen los, Oier Lazkano meest strijdlustige in week 2

Lazkano concurreert met Abrahamsen

Met een stemming op X is er uit de tweede week van de Tour de France een renner gekozen voor de shortlist van de Prijs van de Superstrijdlust. Oier Lazkano is de gelukkige. De Spanjaard was vier keer mee in de vroege vlucht. In de eerste Tourweek werd Jonas Abrahamsen verkozen tot meest strijdlustige renner.