Manchester United heeft met Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) eerste grote zomertransfer beet

De kogel is eindelijk door de kerk. Joshua Zirkzee (23) is de eerste grote vis die Manchester United deze zomer binnenhengelt. De Nederlandse aanvaller verlaat het Italiaanse Bologna en tekent een contract op Old Trafford tot en met 2029, met een optie op een extra jaar.

Het kan snel verkeren in het voetbal.



Na een mislukte uitleenbeurt aan Parma wilde Joshua Zirkzee in het seizoen 2021-2022 zijn carrière nieuw leven inblazen bij Anderlecht.



Onder de vleugels van trainer Vincent Kompany leefde de Bayern München-huurling helemaal op. Ondanks een verloren bekerfinale (tegen AA Gent) sloot Zirkzee het seizoen af met knappe statistieken: 18 doelpunten en 13 assists in 47 wedstrijden.



Het leverde de sierlijke aanvaller een transfer op naar Bologna, waar hij na een moeilijk eerste jaar afgelopen seizoen helemaal ontbolsterde.



Mede dankzij Zirkzee (12 doelpunten en 7 assist) kwalificeerde de Italiaanse club zich na 59 jaar (!) opnieuw voor de Champions League. Zelf werd de Nederlander ook verkozen tot grootste talent van de Serie A.



Een transfer naar een Europese grootmacht drong zich deze zomer op. Al hield het EK, waar Zirkzee amper 5 minuten aan de bak kwam, de spanning er nog even in.



Nu valt de keuze dus op Manchester United, waar de spits zijn landgenoot Erik ten Hag tegen het lijf loopt. Bij de Red Devils zal de Nederlander de concurrentie moeten aangaan met de Deen Rasmus Højlund.



United eindigde afgelopen seizoen op een magere 8e plek in de Premier League, maar mag dankzij de FA Cup-zege toch nog optreden in de Europa League.