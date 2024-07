"Visma-Lease a Bike heeft alles perfect gedaan. Ze zijn alleen op iemand beter gebotst"

José: "Normaal gezien zou je zeggen: ja. We hebben nog weinig barstjes gezien bij Pogacar. Er was dat zogezegde hongerklopje in de etappe naar Le Lioran. Maar het lijkt erop dat hij de beste renner in dit peloton is."

Renaat: "Zes dagen voor Nice wordt nogal makkelijk gezegd: de Tourwinnaar is bekend. Is dat zo?"

"In het verleden heeft Pogacar in dit soort situaties zelf wel eens fouten gemaakt. Hij is eens achter Roglic aangegaan bijvoorbeeld. Visma heeft deze keer gespeeld en verloren. Er is nu eenmaal altijd een verliezer als je de strijd aangaat."

José: "Fantastische rit gereden, maar hij krijgt wel een draai om zijn oren. Hij verliest wel 3 minuten. Ook voor hem kun je zeggen: normaal gezien haalt hij het podium. Als er geen echte klap meer komt." "Komt die klap er nog bij Pogacar? Ik denk het niet. Komt er nog een klap bij Vingegaard? Ik denk het ook niet. Van Remco weten we dat nog niet. Ik denk het niet, omdat hij verstandig rondrijdt. Maar het is zijn eerste Tour en we moeten die bevestiging nog krijgen."

Renaat: "Een andere fantastische vaststelling is de 3e plek, zowel in de uitslag als de stand, voor Remco Evenepoel . Zijn podiumdroom, die er wel ergens was maar niet werd uitgesproken, komt steeds dichterbij."

Renaat: "Wat heeft jouw arendsoog vandaag gezien?"

José: "We hebben een heel goeie Pogacar gezien. Iedereen is het er nu over eens dat hij de beste renner van de wereld is. Daarnaast heb ik met Visma-Lease a Bike een ploeg gezien die het heeft aangedurfd om het op hun manier toch te proberen."

"In de gravelrit zagen we dat ze niet meegingen in het offensieve verhaal, lieten ze Vingegaard niet meerijden. Vandaag zijn ze wel all out gegaan, omdat dit een rit was die de zijne was. "Ze zijn daar beter in dan de anderen", hoorde je dan. Dat is allemaal waar. Tot je iemand tegenkomt die gewoon beter is."

"Ik kijk wel nog uit naar de volgende week, die geknipt lijkt voor de aanvallers. Wat tot nu toe hebben die nog niet veel succes gehad. Volgende week zal het wel lukken. En we krijgen sowieso nog altijd een koers in de koers."

Renaat: "Ik heb begrepen dat jouw glazen bol voor morgen maar één ding ziet: koffie, koffie, koffie."

José: "Mag het ook iets meer zijn? Vooral ook genieten van het goeie weer. Eens buitenkomen, want we gaan zo bleek worden als dit (witte) blad hier. We hebben nog geen zon gezien in de laatste twee weken."

Renaat: "Overmorgen rijden we naar Nîmes, daar gaan we nog een laatste keer sprinten."

José: "Het is de allerlaatste kans voor de sprinters. Het zou zomaar kunnen dat Jasper Philipsen zich gelijk zet met Biniam Girmay. 3-3. Ik vraag me ook af wie daarna nog aan boord zal blijven. Nîmes zien en ... naar huis?"