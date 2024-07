Remco Evenepoel rekent zich nog niet rijk: "Voor hetzelfde geld hoor ik van jullie volgende week dat ik niets kan"

3e op Pla d'Adet, 3e op Plateau de Beille en 3e in het klassement. Remco Evenepoel heeft een erg regelmatig weekend in de Pyreneeën achter de rug. "Ik denk dat we het goed gedaan hebben."

Remco Evenepoel zag de krachtsverhoudingen tot twee keer toe bevestigd in de Pyreneeën. "Tadej (Pogacar) was weer buitengewoon vandaag en Jonas (Vingegaard) was ook sterk. En dan kwam ik."

"Ik denk dat we het goed gedaan hebben. Twee keer derde in de Pyreneeën, dat is zeker niet slecht."

Evenepoel koos bij de aanval van Vingegaard snel voor zijn eigen tempo, een beproefde strategie. "Ik heb toch even geprobeerd om te volgen. Mocht Jonas zijn tempo laten zakken, dan kon ik terugkomen."

"Maar daarna heb ik voor mijn eigen ritme gekozen om zeker niet over de limiet te gaan. Pas toen Tadej aanviel, werd het gat echt groter. Ik doe het een beetje op mijn eigen manier en dat is momenteel de goeie manier."

Evenepoel heeft inmiddels al meer dan 5 minuten voorsprong op nummer 4 João Almeida. Toch rekent hij zich nog niet rijk voor het podium. "Want voor hetzelfde geld moet ik van jullie straks horen dat ik niets kan", hint hij op een mogelijke inzinking in de slotweek. "Voetjes op de grond houden en blijven werken."