Amaury Capiot vindt boete voor Maxim Van Gils te laag: "Er zijn er al voor minder uit de Tour gezet"

Ondanks zijn enorme smak in de sprint van gisteren is Amaury Capiot toch van start gegaan in de 14e etappe van de Tour. Ook na een nachtje (slecht) slapen vindt de Belg van Arkéa-B&B Hotels nog altijd dat Maxim Van Gils de grote schuldige is voor de val. "Er was plaats, maar die elleboog en kopstoot waren nergens voor nodig."