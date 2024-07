Maxim Van Gils wijst Amaury Capiot als hoofdschuldige aan: "Boete en straf zijn redelijk overdreven"

za 13 juli 2024 12:50

Een dag na het sprintincident in Pau lijkt het water tussen Amaury Capiot en Maxim Van Gils nog veel te diep. Van Gils vindt nog altijd dat de fout vooral bij Capiot zelf lag. "Hij valt plots in slaap in de sprint." Pogingen om dit persoonlijk met zijn landgenoot uit te praten vielen op een koude steen. "Dat zegt meer over hem dan over mij."

Salomonsoordeel van de jury na de sprint van gisteren: Maxim Van Gils werd niet gedeclasseerd voor zijn manoeuvre, waardoor Amaury Capiot ten val kwam, maar hij kreeg wel een boete van 1537 euro en moet 60 punten inleveren op de UCI-ranking. "Ik vind die boete en straf redelijk overdreven", zegt Van Gils. "Het is de zwaarste sanctie die tot nu toe is gegeven in deze Tour." "Het is ook raar dat ik een straf krijg en hij niet. Als ik een fout maak, dan maakt hij die zeker ook." Van Gils verduidelijkt: "Ik denk dat hij de fout maakt door in slaap te vallen in de sprint. Misschien stond er een mooie dame langs de kant of zo?' 'Hij wijkt totaal van zijn lijn af en verpest zo ook onze dag. Het is meer zijn fout dan de mijne." "Natuurlijk is het jammer dat hij valt, dat wens je niemand toe. Maar je moet ook zelf in de spiegel kunnen kijken en zeggen: ik was zelf ook fout."

Ik heb hem gisteravond nog een bericht gestuurd, maar daar heeft hij niet op geantwoord. Maxim Van Gils

Capiot blokt elke toenadering af

Van Gils hoopt de spons over het incident te kunnen vegen, maar hij beseft dat de andere partij daar nog niet klaar voor is. "Ik heb hem gisteren een bericht gestuurd om te vragen hoe het met hem ging. Hij heeft er niet op geantwoord." "We sliepen ook in hetzelfde hotel en ik heb via de persverantwoordelijken van beide teams gevraagd om een korte babbel te regelen, zodat we weer als vrienden aan een nieuwe dag konden beginnen." "Maar ook dat wou hij niet. Dan ligt het toch meer aan hem dan aan mij", besluit Van Gils.

