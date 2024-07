Voor Nederland en Frankrijk zit EK erop: waarom wordt er sinds 1984 geen troostfinale meer gespeeld?

De Rode Duivels hebben goede herinneringen aan hun "troostfinale" in Rusland anno 2018. Tegen Engeland pakte de ploeg van Roberto Martinez historisch brons op een WK.

Wie soms mijmert over de voetbalgeschiedenis, merkt dat op een EK al even geen strijd om brons te zien was. Van 1980 is het geleden dat die extra wedstrijd werd gehouden.

De reden waarom vanaf 1984 de verliezende halvefinalisten - in dit geval Nederland en Frankrijk - meteen naar huis moesten met gedeeld brons?

Gezond verstand.

De Europese voetbalbond (UEFA) vindt dat het voetbalseizoen al lang genoeg duurt voor de hoofdrolspelers. Een match om de derde plek is overbodig, een korte vakantiebreak welgekomen.