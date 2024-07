VIDEO - Vol in de achtervolging: Arnaud Démare moet op badslippers achter vertrokken ploegbus lopen

Had Arnaud Démare nog niet genoeg inspanningen geleverd volgens zijn ploegleiders? Op de ploegbus van Arkéa-B&B Hotels hadden ze gisteren in ieder geval geen hoofden geteld voor ze vertrokken. Démare stond nog op straat en moest op zijn slippers in de achtervolging. Gelukkig voor de Franse sprinter ging de deur van de bus al snel weer open. Bekijk de grappige beelden hieronder.