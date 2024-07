Vive le vélo-gasten spelen ploegleider van de 3 tenoren: "Evenepoel? Volgen, volgen, volgen"

vr 12 juli 2024 23:45

De 3 tenoren staan voor een stevige test. Met de beklimmingen van de Tourmalet en de Pla d'Adet kan het kaf in etappe 14 wel eens van het koren gescheiden worden. Maar hoe moeten Pogacar, Evenepoel en Vingegaard het straks aanpakken? De gasten van Vive le vélo kropen in de rol van ploegleider.

Het is tijd voor de Pyreneeën in de Tour. In de 14e etappe wachten maar liefst twee cols van buitencategorie. Op de Tourmalet en de Pla d'Adet mogen de sterkste klimmers een eerste échte tik proberen uit te delen aan de concurrentie. Maar hoe doen ze dat het best? Elke gast kreeg in Vive le vélo 1 kopman toebedeeld.

Stijn Steels als ploegleider van Remco Evenepoel

Kan Remco Evenepoel zich morgen meten met de twee absolute topfavorieten in deze Tour? Onder leiding van Stijn Steels zou het advies alvast duidelijk zijn. "Volgen. Altijd maar volgen, volgen, volgen", klonk het. "Geen initiatief nemen en kijken waar het schip strandt." "We gaan er nog altijd van uit dat die twee bergop iets beter gaan zijn. Het hoofddoel was aan het begin top 5 en nu podium. Dan moet hij nu gewoon volgen en in de slottijdrit alles geven dat hij in zich heeft." Afwachten of Remco Evenepoel zich effectief kan vastbijten in het wiel van Pogacar en Vingegaard.

Evenepoel wil maar al te graag zijn 2e plek in het klassement vasthouden.

Zico Waeytens als ploegleider van Jonas Vingegaard

Ex-renner Zico Waeytens rijdt momenteel rond met de VIP-busjes bij Lotto - Dstny, maar trok voor de gelegenheid de plunje van Visma-Lease a Bike aan. Hoe zou hij Vingegaard door de eerste Pyreneeënrit loodsen? "Ik denk dat Vingegaard Pogacar kan lossen bergop", was Waeytens meteen duidelijk. "Zeker op de laatste klim." "Waarom? Niet veel mensen weten dat, maar in de tijdrit heeft Jonas 11 seconden sneller bergop gereden dan Pogacar. In de voorbije bergrit reed hij ook nog eens die 30 seconden dicht op de Sloveen." "Hij zal alleen maar groeien in de wedstrijd. En de suikerklop van Pogacar zag er de vorige keer ook wat vreemd uit." "Ik zeg dus: wachten tot op de slotklim. Als hij zich goed voelt, mag hij daar zo vroeg mogelijk gaan."

Vingegaard vloerde Pogacar al in etappe 11.

Jan Bakelants als ploegleider van Tadej Pogacar