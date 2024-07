Tadej Pogacar en UAE verliezen eerste Galactico: abandon Juan Ayuso

Ze vallen nu als vliegen in de Tour de France: Juan Ayuso heeft de Ronde van Frankrijk in de 13e etappe verlaten. De meesterknecht van gele trui Tadej Pogacar zou ten prooi zijn gevallen aan covid.

Juan Ayuso stond na het wegvallen van Primoz Roglic op de 8e plaats in het klassement, maar de 21-jarige Spanjaard hing al van bij de start aan de rekker.

Volgens meerdere Spaanse media heeft Ayuso een coronabesmetting opgelopen, maar zette zijn ploeg UAE Team Emirates het licht op groen.

Na een razendsnelle start van de etappe ging dat groen over in rood. Ayuso kon het peloton niet volgen en stapte op 135 kilometer van de finish in de volgwagen.