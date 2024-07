Mist Van Aert een loods in de sprint? "Ik zie niet in hoe hij met een perfecte lead-out kan verliezen"

vr 12 juli 2024 12:43

Gisteren schoot Wout van Aert in Villeneuve-sur-Lot ei zo na de hoofdvogel af. Maar onze landgenoot werd gehinderd in de sprint en eindigde uiteindelijk als tweede. Had een lead-out hem wel voorbij de concurrentie kunnen loodsen? "Al die andere mannen krijgen een hele dag lang 4 of 5 renners in steun", klonk het in Vive le Vélo.

Net als eerder deze week zag Wout van Aert zijn sprint gisteren gefnuikt door een manoeuvre van een rappe man voor zijn neus. Toevallig of niet, tot twee keer toe speelden de feiten zich aan de rechterkant van de weg af. "Ze zijn daar continu aan het wringen", zag analiste Marijn de Vries dan ook. "Het is ook iedere keer Van Aert die zich daar laat vastrijden. De mannen die er langs de andere kant uitkomen, die winnen dan. Als ik Van Aert was, zou ik in de volgende sprint proberen om de ruimte op te zoeken." Wies Nuyens - zelf veldrijder met een mooie toekomst voor zich - zag iets wat Van Aert daarbij kan helpen. "Wat ik straf vind: Van Aert doet al die sprints alleen", merkte de jonge renner op. "Terwijl al die andere mannen de hele dag 4 of 5 renners in steun hebben. Als je Van Aert ziet sprinten vandaag, zie ik niet in hoe hij met een perfecte lead-out kan verliezen."

Losgelaten beest

Het duurde dan ook niet lang voor de vergelijking met de ideale loods van ritwinnaar Biniam Girmay naar boven kwam. "Heb je gezien wat Mike Teunissen deed?", vroeg acteur Leo Alkemade zich af. "Hij rijdt eigenlijk 3/4e van de sprint van Girmay", pikte Karl Vannieuwkerke in. "Op een bepaald moment geeft hij een signaal met zijn hand tegen Teunissen. Doe maar Mike, hier mag je het beest loslaten." "Teunissen zoekt dan zijn weg en vindt de gaten, hij laveert ertussen en zet Girmay perfect af waar hij moet zijn: in dat eerste trosje." "We zagen hem daarna over de finish komen alsof hij zelf had gewonnen", vertelde Leo Alkemade. "Het is mooi dat je je zo dienstbaar kan opstellen naar je kopman."

Mike Teunissen toonde dat hij de beste lead-out is. Hij bracht me van plek 35 naar plek 3. Biniam Girmay