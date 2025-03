Te nerveus peloton of te gevaarlijke finale in De Panne? Renners na chaos: "Er moet iets veranderen aan dit parcours"

De Classic Brugge-De Panne heeft geen sprintfeest opgeleverd, maar wel een festival aan valpartijen. Was het peloton veel te wild richting de sprint aan de kust of kan het parcours niet door de beugel? Dit zeggen de renners zelf na de chaotische ontknoping van vandaag.

Plots vielen de dominosteentjes, weliswaar in negatieve zin. De Classic Brugge-De Panne veranderde in enkele kilometers tijd in een slagveld na een handvol valpartijen.

"Het was heel hectisch, maar dat wisten we al van de vorige jaren", vertelde Bert Van Lerberghe, loods van de gevallen Tim Merlier. "Ik heb het altijd een mirakel gevonden dat hier niet meer gevallen werd."

"Vandaag gebeurde het wel en jammer genoeg lag Tim erbij. Hij zat voor me en we schoven op langs rechts, maar links vielen ze en zij maaiden Tim mee."

Is de finale in De Panne te gevaarlijk of was het peloton te nerveus? "Als je echt iets van koers kent, dan weet je dat het sowieso gevaarlijk wordt als je met een WorldTour-peloton van de grote weg naar kleine baantjes gaat in de laatste 5 kilometer."

"Iedereen weet dat wel en we kennen het parcours door de lokale lus, maar de druk was zodanig hoog op het einde."