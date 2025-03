"Onbegrijpelijk dat Wout van Aert Milaan-Sanremo niet gereden heeft": Wielerclub Wattage ziet "handicap" voor E3

Terwijl Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar de wielerfans zaterdag trakteerden op een spetterend duel in Milaan-Sanremo, zat Wout van Aert te trainen in Tenerife op de Teide.

"Niet te begrijpen. Ik zou het nooit geriskeerd hebben om Milaan-Sanremo niet te rijden", zegt Tom Boonen ronduit.

"Je hoeft niet per se een uitslag te rijden in Sanremo. Maar het is wel altijd goed om in het geharrewar van die koers te zitten en je weg te zoeken in het peloton."

Dat heeft Van Aert dus niet in de benen. Volgens Boonen zal hij daardoor ritme tekort komen in de E3 Harelbeke.

"Harelbeke is technisch de moeilijkste koers van het voorjaar. Er zijn veel supersmalle baantjes waarop je 150 keer moet vechten voor je positie", weet de vijfvoudige winnaar.

"De E3 is de eerste koers van Wout in 4 weken. Hij zal tijd nodig hebben om in zijn ritme te komen", voorspelt Boonen.