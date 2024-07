Mathieu van der Poel en Nederlandse Tourrenners jammeren na EK-exit: "Al ben ik gisteren wel in slaap gevallen"

Teleurstelling maar ook een stiekeme zucht van opluchting. Vanuit de Tour de France vertelden Mathieu van der Poel en Dylan Groenewegen over de spijtige EK-exit van Oranje. Maar het duo sloeg ook een gezamenlijke "oef" toen er nog gescoord werd in de laatste minuut. "Want ik moest gaan slapen, hé", grapte de wereldkampioen.