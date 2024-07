Jonas Rickaert komt samen met ploegmaat Søren Kragh Andersen buiten tijd aan na vroege val

Pechdag voor Alpecin-Deceuninck. Het liep de sprintzege met Jasper Philipsen mis, waarvoor het heel de dag gewerkt had, en verloor op de koop toe nog eens twee renners. Jonas Rickaert - vroeg in de rit gevallen - en Søren Kragh Andersen - leeggereden als werkmier - kwamen buiten tijd aan in rit 12.