Ereplaatsen voor Jasper Philipsen (4e) en Arnaud De Lie (5e): "Er is geen duidelijke lead-out"

Wout van Aert was met zijn 2e plaats de beste Belg in de 12e etappe van de Tour de France. Jasper Philipsen werd 6e, Arnaud De Lie 7e. Na de declasseringen van Arnaud Démare en Mark Cavendish werd dat 4e en 5e.

"Ik heb kunnen sprinten, maar niet op de eerste lijn", baalde Jasper Philipsen. "Dat is mijn verhaal van de dag. Ik geraakte niet in de juiste positie."

Philipsen miste heel wat ploegmakkers. "Jonas Rickaert is vandaag gevallen, Søren Kragh Andersen was ook gelost en Mathieu van der Poel was betrokken bij die val in het slot en hij voelde zich ook niet goed. Ik zit hier niet met een topgevoel."

"Er is geen duidelijke lead-out", vertelde hij nog over de sprint. "Je zit te wachten met individuen die niet echt worden gelanceerd. Dan is het moeilijk om ergens te profiteren."

"Dan maak je enkele verkeerde beslissingen in de sprint. We hebben gedaan wat we konden. Het groen? Girmay rijdt een hele sterke Tour, hé."