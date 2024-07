Covid infiltreert in "egoïstisch" peloton: "Je leeft ook nog na je carrière, hé"

Plots rijdt een oude vijand weer mee in de Tour de France. Het coronavirus steekt opnieuw de kop, ook bij de renners in Frankrijk. Helaas blijft een hardnekkige slechte gewoonte overeind: niet alle ploegen en artsen springen even verstandig om met een covidbesmetting. Dat wekt ergernis op bij de collega's van de zieke renners.

"Of het peloton nog gezond is? Dat is een minder mooi verhaal", zet Oliver Naesen de toon over de gezondheidsperikelen. "Ik denk dat covid rondgaat in het peloton. We moeten opletten."

Michael Morkov gaf vandaag op door covid, bij EF-EasyPost reden ze vanmiddag naar het startpodium met mondkapjes.

"Ik heb het hen gevraagd, maar ze zeggen dat er niemand ziek is. Het is meer uit voorzorg. Maar dat is niet zo geweldig."

Wat als Naesen zelf ziek wordt? "Ik zou toch naar huis gaan. In de Tour van 2022 heb ik covid gehad. Ik was er echt helemaal kapot van."

"Voor mij was dat toen geen vraagstuk. Maar ter bescherming van je ploegmaats moet je gewoon de koers verlaten."