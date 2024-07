Geen breuken bij Wout van Aert, wel een diepe wonde na schuiver: "Ik probeer donderdag te starten"

Het leek een vrij onschuldige val, maar na de finish in Le Lioran moest Wout van Aert toch een bezoekje brengen aan de radiologie. Scans hebben geen breuken aan het licht gebracht, maar Van Aert heeft een diepe wonde aan zijn arm. "Het zal tijd vragen. Ik moet afwachten hoe het donderdag gaat", stelt hij.

Net voor de zone met de cruciale beklimmingen ging Wout van Aert onderuit. Hij haalde de finish in Le Lioran, maar zocht daar de medische assistentie op.

"Ik heb niets gebroken", vertelde hij na de onderzoeken. "Ik ben goed gevallen, maar dat wist ik al."

"De scans zijn genomen om te kunnen uitsluiten dat er niets fouts was, want ik had pijn aan mijn arm."

"Het is een diepe wonde waar ik veel last aan heb. Het zal even tijd vragen, maar ik kan voort. Ik wil morgen (donderdag) proberen te starten."

"Ik heb ook kunnen uitrijden. In de afdalingen en op de hobbels had ik pijn, maar ik kon gewoon fietsen. Ik zal eerst kijken hoe het morgen gaat."

Ook zijn been is ingetapet. "Ik heb wel meer verwondingen dan die blessure aan mijn arm, maar dat baarde me de meeste zorgen."

Wat gebeurde er precies? "Ik probeerde Jonas (Vingegaard) en de rest te positioneren, maar ik schatte de bocht volledig verkeerd in."

"Ik ging er veel te snel in en ik kon niet meer tijdig remmen. Voor ik het wist, lag ik er."