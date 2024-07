Trainer Jasper Philipsen: "Als je naar de data kijkt, is er fysiek geen verklaring waarom hij minder zou zijn"

Alpecin-Deceuninck kon in deze Tour zijn plan-Philipsen nog niet ontvouwen en ook wereldkampioen Mathieu van der Poel lijkt nog niet in zijn beste vorm te verkeren. Toch zijn er volgens trainer Kristof De Kegel geen fysieke aanwijzingen om een mindere Tour te verklaren.

Alpecin-Deceuninck heeft in zowat elke grote ronde waaraan het heeft deelgenomen grote successen behaald, met de 4 zeges en de groene trui voor Jasper Philipsen vorig jaar als uitschieter. Dit jaar lijkt het ietsje minder. Hebben ze verkeerd gepiekt? Sporza vroeg het aan Kristof De Kegel, Head of Performance van het team.

"Je komt met bepaalde verwachtingen naar de Tour, maar het is inderdaad nog niet geweest wat we verwacht hadden."

"Vorig jaar winnen we 3 van de 4 sprints met een verschil van 10 à 15 centimeter. Nu verlies je er zo eentje. Het is wachten tot het eens goedvalt en we in de juiste flow komen."

"Als we naar de data kijken, zien we geen reden waarom het fout zou zijn gegaan. Hier en daar misschien een kleine timingsprikkel."

Marcel Kittel denkt dat Philipsen 1 à 2 procent minder is, maar dat ontkent De Kegel. "Als je naar die sprint tegen Groenewegen kijkt. Statistisch gezien hadden we die in de vorige Tour in de kolom van de winnende sprints moeten zetten. Maar het valt nu net verkeerd."

Ook Mathieu van der Poel is volgens de trainer goed genoeg. "Na de Galibier was hij wat minder, maar zijn laatste lead-out was van ongelooflijk niveau. Vergelijkbaar met die eerste winnende sprint vorig jaar."