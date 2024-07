Ploegleider Christoph Roodhooft kan weer lachen: "Dit is de kers op de taart"

En op dag 10 was daar eindelijk een glimlach: Jasper Philipsen liet Alpecin-Deceuninck kirren van de pret in Saint-Amand-Montrond. "Het dak eraf vanavond? De kurk wel, het dak niet", lachte Christoph Roodhooft.

"Het begon al slecht met de val van Jasper Philipsen op dag 3 in Turijn en het was blijkbaar niet evident om dat om te draaien."

"Dit is bijzonder aangenaam. We waren naar hier gekomen voor ritwinst. Vorig jaar viel alles mee wat kon meevallen. Dit jaar was het net omgekeerd."

Bij Alpecin-Deceuninck konden ze hun vreugde uiteraard niet verbergen. "Dat is een beetje normaal, hé", opende ploegleider Christoph Roodhooft. "Of het dak er nu afgaat? De kurk wel, het dak niet."

"Het is niet zo dat we conditioneel niet in orde waren of dat we niet wisten wat we kwamen doen. We waren goed voorbereid en dan moet je blijven werken."

De lead-out was perfect. "We weten waarvoor we naar hier zijn gekomen. Mathieu van der Poel heeft andere opties, maar de overige jongens zijn hier voor de sprint."

"Dat was tot nu toe ook goed gelukt. In de rit waarin Jasper gedeclasseerd werd, vond ik ons subliem."

"Nu maakt hij het af en dat is de kers op de taart. Zo simpel is het. Vandaag begon Jasper op tijd en benutte hij de ruimte. Hij sprintte met zelfvertrouwen."

"En Mathieu deed ook een bijzonder sterke beurt. Het is belangrijk dat Jasper zijn snelheid kan pakken en dan is hij op zijn sterkst."