Geen vlucht, maar schijnmanoeuvre levert Kobe Goossens de strijdlust op: "Begon als een grapje"

"Dat het een slimme actie was voor het groen? Ja, het is mooi uitgedraaid. Elk punt dat we kunnen sparen voor Bini, is een gewonnen punt en betekent een stap dichter bij groen."

"Ja, echt strijdlust was het niet, hé", lachte hij. De knecht van groene trui Biniam Girmay reed voor de tussensprint weg uit het peloton. "Het was een grapje met Maxim (Van Gils) en Harm (Vanhoucke)."

In de sprint voor de dagzege werd Biniam Girmay uiteindelijk 2e. "Er zat veel kracht op zijn sprint, maar we kregen het deze keer niet georganiseerd", zag ploegleider Aike Visbeek.

Gerben Thijssen moest zich wegcijferen voor de groene trui en gaf voor de start aan dat hij het toch wat moeilijk had met die rol in de luwte.

"We bekijken het dag per dag", legde Visbeek uit over de rol van zijn tweede sprinter. "Gerben houdt van de grote versnelling en daarom was het bij deze sprint beter dat hij sneller aan bod kwam."

"Misschien krijgt hij in de volgende sprint een andere taak of positie. Hij wil rijden om te winnen, maar hij is hier om te leren."

"Gerben krijgt een spoedcursus sprinten op Tour-niveau. Zijn sporthart bloedt, maar hij kan nu al terugkijken op een hele goeie Tour."