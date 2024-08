Fabio Van den Bossche schenkt ons land een 6e medaille, zevenkampsters Nafi Thiam en Noor Vidts nog in actie

Al atletiek wat de klok slaat voor Team Belgium op dag 13 van de Spelen. Nafi Thiam en Noor Vidts werken de eerste vier disciplines af van hun zevenkamp. Ook in het baanwielrennen is er volop actie met onder meer Fabio Van den Bossche. Ontdek het overzicht!

Veel volk in het atletiekstadion op deze donderdag.



Op dag 1 van de zevenkamp staan vandaag de 100 meter horden (10.05 uur), het hoogspringen (11.05 uur), het kogelstoten (19.35 uur) en de 200 meter (20.55 uur) op de planning.



Uithangbord Nafi Thiam heeft na twee gouden medailles op de Olympische Spelen niets meer te bewijzen, ze loopt dan ook over van vertrouwen. Ook Noor Vidts kan op een goeie dag meedoen voor het zilverwerk.



De Belgian Rockets vangen in de ochtendsessie dan weer aan in de reeksen 4x100 meter. Later krijgen ook nog Tibo De Smet en Pieter Sisk een herkansing op de 800 meter.