Cats en Panthers, Nafi Thiam en Sarah Chaari op medaillejacht: deze Belgen komen vrijdag in actie

do 8 augustus 2024 23:54

Vrijdag zou een Belgische hoogdag kunnen worden op de Olympische Spelen. Nafi Thiam is op koers om goud te pakken en ook Noor Vidts kan eremetaal pakken. In het taekwondo staat 19-jarige Sarah Chaari op de tatami. Zij werd in 2022 wereldkampioene. Ook de Red Panthers en de Belgian Cats kunnen hun klauwen in een medaille zetten.

Belgen op vrijdag 9 augustus 9.00 uur Manon De Roey golf dag 3 liveblog 9.09 uur Sarah Chaari taekwondo 1/16e finales -67 kg liveblog 10.05 uur Nafi Thiam atletiek dag 2 zevenkamp: verspringen liveblog 10.05 uur Noor Vidts atletiek dag 2 zevenkamp: verspringen liveblog 10.40 uur Belgian Cheetahs atletiek reeksen 4x400 meter liveblog 10.50 uur Lize Broekx/Hermien Peters kajak halve finales K2 500 meter liveblog 11.05 uur Belgian Tornados atletiek reeksen 4x400 meter liveblog 11.30 uur Eliott Crestan atletiek halve finales 800 meter liveblog 12.32 uur Nafi Thiam atletiek dag 2 zevenkamp: speerwerpen liveblog 12.32 uur Noor Vidts atletiek dag 2 zevenkamp: speerwerpen liveblog 13.00 uur Lize Broekx/Hermien Peters kajak B-finale K2 500 meter (evt) liveblog 13.10 uur Lize Broekx/Hermien Peters kajak A-finale K2 500 meter (evt) liveblog 14.00 uur Red Panthers hockey kleine finale: België - Argentinië liveblog 14.00 uur Nicky Degrendele baanwielrennen kwalificaties sprint liveblog 14.00 uur Julie Nicolaes baanwielrennen kwalificaties sprint liveblog 14.30 uur Sarah Chaari taekwondo kwartfinales -67 kg (evt) liveblog 14.48 uur Nicky Degrendele baanwielrennen ronde 1 en herkansingen sprint liveblog 14.48 uur Julie Nicolaes baanwielrennen ronde 1 en herkansingen sprint liveblog 16.11 uur Sarah Chaari taekwondo halve finales -67 kg (evt) liveblog 18.09 uur Helène Hesters/Katrijn De Clercq baanwielrennen finale ploegkoers liveblog 19.10 uur Nicky Degrendele baanwielrennen ronde 2 en herkansingen sprint (evt) liveblog 19.10 uur Julie Nicolaes baanwielrennen ronde 2 en herkansingen sprint (evt) liveblog 19.30 uur Sarah Chaari taekwondo herkansingen -67 kg (evt) liveblog 20.19 uur Sarah Chaari taekwondo match om brons -67 kg (evt) liveblog 20.25 uur Nafi Thiam atletiek dag 2 zevenkamp: 800 meter liveblog 20.25 uur Noor Vidts atletiek dag 2 zevenkamp: 800 meter liveblog 21 uur Belgian Cats basketbal Frankrijk - België: halve finales liveblog 21.19 uur Sarah Chaari taekwondo finale -67 kg (evt) liveblog

Een hoop atleten en rensters op de piste(s)

Het krioelt van de Belgen op de atletiekpiste. Nafi Thiam en Noor Vidts mengen zich in de strijd om de medailles in de zevenkamp. Na het verspringen (10.05u) en speerwerpen (12.32u) zal de afsluitende 800 meter (20.25u) beslissen over goud, zilver en brons. De Belgian Cheetahs (10.40u) en de Belgian Tornados (11.05u) jagen dan weer op een finaleticket in de reeksen van de 4x400 meter. Eliott Crestan komt om 11.30u met hetzelfde doel in actie in de halve finales van de 800 meter. Op een andere piste komen ook enkele baanwielrenners in actie. Nicky Degrendele en Julie Nicolaes beginnen om 14u aan de kwalificaties van het sprintnummer. Als alles goed loopt, mogen ze hun sprintersbenen later op de dag nog twee keer etaleren. Hélène Hesters en Katrijn De Clercq moeten iets meer rondjes malen. Om 18.09u beginnen zij aan hun eerste van 120 rondjes in de ploegkoers. Een dik halfuur later weten we hoeveel punten het duo kon sprokkelen.

Zetten de Cats en de Panthers hun klauwen in een medaille?