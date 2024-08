Manon De Roey vindt haar goede golfspel terug en schuift enkele plaatsjes op

Manon De Roey 30e na dag 2

Na haar sterke start zakte Manon De Roey vandaag wat dieper weg in het klassement. Onze Belgische golfster kreeg geen lijn in haar slagen en liet iets te veel bogeys noteren, al is er nog niets verloren. Morgen krijgt ze een nieuwe kans om de goede draad weer op te pikken.