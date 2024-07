BMX'ster Elke Vanhoof mist Spelen na nekwervelbreuk: "De engste uren uit mijn leven"

Geen derde Olympische Spelen op een rij voor Elke Vanhoof. Na een al moeilijk seizoen - in februari brak ze haar pols - liep het in de laatste rechte lijn naar Parijs toch nog mis. In een testwedstrijd in Frankrijk viel Vanhoof op haar nek.

"Ik had een nekwervel (C6) gebroken", schrijft ze op Instagram. "Het waren de engste uren uit mijn leven. De wervel was gebroken en verplaatst, waardoor ik zo snel mogelijk geopereerd moest worden."

"Om geen blijvende schade op te lopen hebben ze me 's nachts naar het ziekenhuis van Grenoble gebracht voor een operatie."

"Alles is goed gegaan. Ik ben al blij dat ik mijn benen en armen weer normaal voel. Ik hoop dat ik snel naar huis kan en aan mijn revalidatie kan beginnen."

Vanhoof moet dan ook noodgedwongen een streep trekken door de Spelen. Aiko Gommers neemt haar plek in. "Ik wens haar alle succes. Maak ons trots", besluit Vanhoof.