Actie op atletiekpiste, medaillekans bij de jumping en hockeyderby: deze Belgen komen in actie op vrijdag 2 augustus

Heel wat Belgen in actie op de 7e dag van de Olympische Spelen in Parijs. De atletiekpiste gooit zijn deuren open en meteen tekenen veel landgenoten present: onder meer Rani Rosius, Jochem Vermeulen, de mixed relay en Isaac Kimeli. Ook het zeilen zet zich voort en er is nog hockey, met een derby voor de Panthers en een duel tegen Argentinië voor de Lions. Hieronder een overzicht.

Voor meer atletiekactie is het wachten tot de avondsessie. Na 18 uur loopt Lisa Rooms in de reeksen van de 5.000 meter, na 19 uur zijn ook de Belgian Waffles - de gemengde aflossingsploeg van de 4x400 meter - aan de beurt.

Vandaag wordt het échte startschot van de atletiekcompetitie in Parijs gegeven. En meteen heel wat Belgen schieten uit de startblokken in het Stade de France, dat inmiddels van een rugbyveld tot een atletiek-venue is omgetoverd.

Naast het atletiek is er nog heel wat Belgische actie te bespeuren in Parijs en omstreken.

Thomas Detry en Adrien Dumont de Chassart proberen doorheen de dag hun slag te slaan in de golfcompetitie, Niels Van Zandweghe probeert in de B-finale samen met Tibo Vyvey nog een resultaat neer te zetten in de lichte dubbeltwee.

Op de middag varen ook Emma Plasschaert en William De Smet opnieuw uit in Marseille.

En ook de paarden van Jérôme Guéry, Gilles Thomas en Wilm Vermeir mogen vanaf 14 uur weer van stal voor de jumpingfinale. Hangt er een Belgische medaille in de lucht?

En - "last but not least" - heeft het hockey ook nog twee mooie affiches in petto. Om 12.45 uur zijn de Red Panthers als eerste aan de beurt in een derby der Lage Landen, de Lions spelen later om 17.30 uur hun laatste groepswedstrijd tegen Argentinië.



Zouden ze nog eens vanouds kunnen uithalen? Volg de hockeyclash en alle andere Belgische actie op de kanalen van Sporza.