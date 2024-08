LIVESTREAM: Belgian Waffles stoten door naar de finale, Isaac Kimeli loopt finale 10.000 meter

Voor de avondsessie in de atletiek trekken we een nieuw blik Belgen open. Lisa Rooms en de Belgian Waffles komen in actie in de reeks van de 5.000 meter en de 4x400 mixed relay. Voor Isaac Kimeli is het al money time, hij loopt straks de finale van de 10.000 meter. Volg het allemaal vanaf 18u via de livestream.