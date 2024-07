Tadej Pogacar waarschuwt Visma-Lease a Bike en deelt compliment uit: "Hoed af voor Remco Evenepoel"

Hij staat na 9 dagen waar hij wilde staan: Tadej Pogacar voert het algemene klassement aan in de Tour de France. De topfavoriet sprak op de rustdag vertrouwen uit in zichzelf, ligt niet wakker van mentale spelletjes met zijn Deense rivaal en looft zijn Belgische uitdager.

"Ik neem mijn hoed af voor wat hij doet in zijn eerste grote ronde. Het is fijn om tegen hem te koersen. Hij is sterk en agressief en het is mooi dat hij voluit gaat als dat kan."

Over Vingegaard zo meteen meer, maar nog een verschil met vorig jaar is dat Pogacar nu ook tegen Remco Evenepoel koerst.

"Ik heb dit jaar veel meer vertrouwen in mezelf. Ik geniet van hoe deze Tour tot dusver verlopen is. Ik rijd gewoon mijn eigen koers."

De rollen zijn - zoals verwacht - omgedraaid: Tadej Pogacar hoeft in deze Tour de France niet te achtervolgen. Hij is daarentegen zelf opgejaagd wild en pas over 2 weken bereiken we Nice.

Evenepoel zelf past zijn doelstelling niet aan en blijft de rol van underdog aannemen. Ook Jonas Vingegaard en zijn team duwen Pogacar resoluut naar voren.

De Sloveen kreeg dan ook heel wat vragen over zijn duel met de Deen. "Ik wist bij de eerste etappes in Italië al dat hij in vorm is. We pakten samen de KOM op de San Luca, hé. Ze probeerden zijn conditie wat af te zwakken, maar hij staat scherp."

"Natuurlijk wisten we niet exact hoe Jonas voor de dag zou komen, maar eens hij geselecteerd was, kon je wel al vermoeden dat hij in vorm zou zijn. De bevestiging is er snel gekomen."

Boezemt Vingegaard hem dan angst in? "Neen, niet echt. Dan had ik nog meer schrik gisteren toen Evenepoel aanviel."

"Ik vrees niemand, maar ik zag hoe Visma-Lease a Bike zondag tijdens de gravelrit wel angstig was voor mij. Jonas focuste alleen op mij."

"Als ze mentale spelletjes proberen te spelen, dan zal dat niet lukken. Ze koersen tegen mij, maar dat ben ik intussen gewoon. Ik doe gewoon mijn eigen ding."