Novak Djokovic waarschuwt voor toekomst tennis: "Van één tennisveld kan je drie padelvelden maken"

Voormalig nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic, heeft in zijn persconferentie zaterdag zijn vrees geuit over de toekomst van het tennis. De 37-jarige Serviër zei dat "het clubtennis in gevaar is door de opkomst van andere racketsporten zoals padel en pickleball".

"Tennis is een heel globale sport die geliefd is door miljoenen kinderen. Ze willen een racket vastnemen en spelen, maar we maken het niet toegankelijk en betaalbaar", begon de huidige nummer 2 van de wereld.

De Serviër werd nochtans enkel gevraagd om zijn mening te geven over de regel dat er in grandslamtoernooien drie winnende sets moeten gespeeld worden, maar vond het duidelijk nodig om het ook over zijn andere zorgen -wat betreft het tennis - te hebben.

Novak Djokovic won zaterdag zijn derde ronde op Wimbledon tegen de Australiër Alexei Popyrin (ATP-47), maar de Serviër had duidelijk nog wat energie in de tank. Na afloop hield hij op de persconferentie een acht minuten durend betoog over de toekomst van het tennis en waarschuwde voor de opkomst van andere racketsporten, zoals padel en het in Amerika populaire pickleball.

Djokovic pleitte voor een stichting om tennis op clubniveau te beschermen. "Padel is sterk aan het groeien en aan een grote opkomst bezig. Mensen zeggen wel 'tennis is tennis', en dat is ook zo. Tennis is de koning der racketsporten, maar op clubniveau is tennis in gevaar", waarschuwde de Serviër.



"Als we niets collectief ondernemen, zullen padel en pickleball alle tennisclubs innemen omdat het gewoon economischer is. Van één tennisveld kan je drie padelvelden maken. Iedereen die kan rekenen, weet dat het voor een eigenaar van een club veel voordeliger is om padelvelden te leggen."



"We doen nog steeds een slechte zaak als het gaat over het behouden van tennis op basisniveau", voegde de Serviër er nog aan toe. De toekomst van het basistennis was volgens hem lange tijd in gevaar in landen zoals zijn thuisland Servië, omdat er geen sterke federatie, geschiedenis of grote budgetten bestonden.