Setverlies en oponthoud voor Engelse penalty's deren Novak Djokovic niet

Novak Djokovic jaagt op Wimbledon op zijn 25e zege op een grandslamtoernooi, maar die recordzege was ver weg toen Alexei Popyrin met een ace op zijn tweede opslag de eerste set binnenhaalde.

Maar Djokovic zette daarna snel orde op zaken. Hij werd nog even onderbroken toen het publiek op Centre Court de penaltyzege van Engeland op Euro 2024 vierde, maar stoomde snel door naar dubbele setwinst.

In de vierde set stribbelde de boomlange Popyrin weer hard tegen, maar in de tiebreak verhoogde Djokovic nog even het tempo. Daar had de Australiër geen antwoord meer op. In de 1/8e finales treft Djokovic de Deen Holger Rune.