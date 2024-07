VIDEO - Wimbledon ontploft nadat Engeland penaltyreeks wint, Djokovic reageert met geweldig gebaar

Toptennis was voor velen even bijzaak op Wimbledon. Zaterdagavond keek een groot deel van het publiek stiekem naar de penaltyreeks van Engeland op de telefoon. Toen de Three Lions triomfeerden, steeg luid gejuich op rond de grasvelden. Novak Djokovic snapte meteen wat er gebeurde en reageerde met een fictieve voetbaltrap.